തിരുവനന്തപുരം: ഇ-കെവൈസി നടപടികളിലൂടെ റേഷന് കാര്ഡുകള് സജീവമാക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച മൂന്നുമാസത്തെ സമയപരിധിയില് ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു.
തുടര്ച്ചയായി ആറുമാസം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാര്ഡുകള് താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കാനും തുടര്പരിശോധനയ്ക്കും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതു നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നാണു കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രി പ്രള്ഹാദ് ജോഷിക്ക് അയച്ച കത്തിലെ ആവശ്യം.
കാര്ഡുകള് റദ്ദാക്കുന്ന ഒഴിവുകളില് ഉള്പ്പെടുത്താൻ ഫിഫോ (ഫസ്റ്റ് ഇന് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്) പാലിച്ച് യോഗ്യതയുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ് നിലനിര്ത്താന് സംസ്ഥാനത്തെ അനുവദിക്കണമെന്നും കത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ 5,370 മഞ്ഞ കാര്ഡുകളും 38,909 പിങ്ക് കാര്ഡുകളും ഉള്പ്പെടുന്ന 44,279 മുന്ഗണനാ വിഭാഗക്കാരെയാണ് കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് ആദ്യം ബാധിക്കുക. അതിനാല് ഈ ഘട്ടത്തില് പെട്ടെന്ന് കാർഡ് ഉടമകളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി കത്തില് വ്യക്തമാക്കി.