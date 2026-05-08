റേഷൻ അരി വേവിച്ചപ്പോൾ നീലനിറം; പരാതിയുമായി വീട്ടുകാർ

തൃശൂർ: റേഷനരി വേവിച്ചപ്പോൾ നീല നിറമായതായി പരാതി. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മേലൂരിൽ പാലപ്പിള്ളിയിലാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിയ റേഷനരി വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് നീലനിറം വ്യാപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.

പഞ്ചായത്ത് മെംബറെയും കൊരട്ടി, മേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യവിഭാഗം അധികൃതരെയും വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്റ്റർമാർ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിറം മാറിയത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനാൽ വീട്ടുകാർ ഈ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച മുൻപും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

