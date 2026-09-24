മിന്നൽ, സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണം; കെഎസ്ആർടിസി മാനേജിങ് ഡയറക്റ്റർക്ക് അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽ, സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകളിൽ ഡ്രൈവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎ. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെഎസ്ആർടിസി മാനേജിങ് ഡയറക്റ്റർക്ക് എംഎൽഎ കത്തയച്ചു.
ഉയർന്ന വേഗതയിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങും അപകടങ്ങളും വലിയ പരുക്കുകൾക്ക് ഇടയാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ മിന്നൽ ബസുകളിലെയും ഡ്രൈവർ സീറ്റിലും എല്ലാ യാത്രാ സീറ്റുകളിലും മികച്ച നിലവാരമുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് എംഎൽഎ കത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാത്രികാലങ്ങളിലെ അതിവേഗ യാത്രയും ദേശീയപാതകളിലെ ഗതാഗത സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെയും ഡ്രൈവർമാരുടെയും സുരക്ഷ പ്രധാനമാണെന്നും എംഎൽഎ പറയുന്നു. കത്ത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി എംഡി ഉറപ്പുനൽകിയതായും അബിൻ വർക്കി അറിയിച്ചു.