ഷാഫി പറമ്പിൽ ബിഹാറിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി; മാധ‍്യമങ്ങളെ കാണും

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎക്കെതിരേ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഷാഫി നിലപാട് വ‍്യക്തമാക്കിയേക്കും
shafi parambil mp returns from bihar; will respond in rahul mamkootathil issue
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ
കോഴിക്കോട്: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി ബിഹാറിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎക്കെതിരേ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഷാഫി നിലപാട് വ‍്യക്തമാക്കിയേക്കും. ശനിയാഴ്ച 10:30ക്ക് വടകരയിൽ മാധ‍്യമങ്ങളെ കാണും.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ‍്യക്ഷസ്ഥാനം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജി വച്ച സംഭവത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്കെതിരേ മോശം പെരുമാറ്റമെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുൽ അധ‍്യക്ഷസ്ഥാനം രാജി വച്ചത്.

രാഹുലിനെ സംരക്ഷിച്ചത് ഷാഫി; ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി

രാഹുലിനെ സംരക്ഷിച്ചത് ഷാഫിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ഫ്ലാറ്റിനു മുൻപിൽ കാത്തു നിന്ന മാധ‍്യമങ്ങളെ കൂട്ടാക്കാതെ ഷാഫി ബിഹാറിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ബിഹാറിലെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിശദീകരണം.

