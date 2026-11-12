മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് ഇടങ്ങളിൽ ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നിരീക്ഷണവും പ്രതിരോധ നടപടികളും ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം 75 ഷിഗെല്ല കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. വിനോദ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഇതിൽ 8 പേർക്ക് രോഗം പിടിപ്പെട്ടത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അരീക്കോട്, പുൽപ്പറ്റ, എടവണ്ണ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പുതുതായി ഷിഗെല്ല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ സ്ഥിഗതികൾ വിലയിരുത്താനും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനും ആർആർടി(റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം) അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു.