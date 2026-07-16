തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിൽ സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ വി. ശിവൻകുട്ടി രംഗത്ത്. "പകൽ സൺ ഉഷാറാക്കും... രാത്രി സണ്ണി എടങ്ങേറാക്കും... ബിസ്മയത്തിന്റെ അതിതീവ്ര നാളുകൾ..." എന്നാണ് ശിവൻകുട്ടി ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതലാണെന്നും നിയന്ത്രണം എത്രനാൾകൂടി തുടരുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ശിവൻകുട്ടിയുടെ പരിഹാസം. പോസ്റ്റിന് താഴെ ശിവൻകുട്ടിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമന്റുകളാണ് വരുന്നത്.