സഭയ്ക്കു വേണ്ടെങ്കിൽ സഭയെയും വേണ്ട, ചിലർക്കായി വിടുപണി ചെയ്യുന്നവർ സഭയിലുണ്ട്: ഷോൺ ജോർജ്

കോട്ടയം: സഭയ്ക്കും ദീപിക പത്രത്തിനുമെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷോൺ ജോർജ്. സഭയ്ക്കു വേണ്ടെങ്കിൽ സഭയെയും വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞത്.
സഭയ്ക്കു ബിജെപി വിരുദ്ധ നിലപാടാണെങ്കിൽ, തിരിച്ചും നിലപാട് മറ്റേണ്ടി വരുമെന്നും ചിലർക്കായി വിടുപണി ചെയ്യുന്നവർ സഭയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദീപിക പത്രവും ആ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെയും ജോസ് കെ. മാണിയെയും കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടായെന്നും, എഫ്സിആർഎ ബിൽ മാറ്റിവച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സമ്മർദം കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.