തിരുവനന്തപുരം: അർജന്റീന ടീമിനെയും മെസിയെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്നതിന്റെ പേരിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു. എഡിജിപി പി. വിജയനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.
രണ്ട് എസ്പിമാരും ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, വിജിലൻസ്, ലോക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാവും സംഘത്തിലുണ്ടാവുക.
അതേസമയം, തട്ടിപ്പിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാമെന്ന് സംഘത്തിന് നിയമോപദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ കായിക മന്ത്രി അബ്ഗുറഹ്മാന്റെ വിദേശയാത്രയെ പറ്റിയും സ്പോൺസറെ പറ്റിയും സ്റ്റേഡിയം സംബന്ധിച്ചുമടക്കം പരിശോധന നടത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം തയാറെടുക്കുന്നത്.