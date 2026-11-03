കണ്ണൂർ: സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ വീണാ ജോർജിനെ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ജെഎഫ്സിഎം കോടതിയിലാണ് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.
കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റവും പ്രതിഷേധക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എസ്ഐടിക്കു വേണ്ടി യു. പ്രേമനാണ് കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. കലാപ ശ്രമം, റെയിൽവേ പരിസരത്ത് അതിക്രമിച്ച് കടക്കൽ, എന്നീ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
അതേസമയം, പൊലീസും കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായെന്നും ആക്രമിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും എസ്ഐടി നേരത്തെ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ മന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ അനിൽകുമാറിന്റെ മൊഴിപ്രകാരമായിരുന്നു കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരേ വധശ്രമം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അന്വേഷണസംഘം കേസെടുത്തത്.
പിന്നീട് പ്രതിഷേധക്കാർ ആയുധമുപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന മൊഴി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നൽകിയതെന്ന് അഭിലാഷ് എസ്ഐടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ വീണയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നുമായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം.