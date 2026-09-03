കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് ഈ മാസം 25ന് മുന്പ് സമര്പ്പിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി). അന്വേഷണ പുരോഗതിയും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. എസ്ഐടി തലവന് എസ്പി എസ്. ശശിധരന് നേരിട്ട് ഹാജരായാണ് അന്വേഷണം പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചത്.
അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. കട്ടിളപ്പാളി കേസില് അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയായി. ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസിലെ അന്വേഷണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.
ശാസ്ത്രിയ പരിശോധന ഫലം കൂടി ചേര്ത്ത് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വിചാരണ കോടതിയില് സമര്പ്പിക്കാമെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്ഐടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ട് 11 മാസം പിന്നിട്ടു.