കോഴിക്കോട്ട് ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറ്; വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

കോഴിക്കോട്: ട്രെയിനിനു നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ യാത്രക്കാരിയായ വിദ്യാർഥിനിക്ക് പരുക്ക്. പുറമേരി സ്വദേശിനി ഐശ്വര്യ രാമകൃഷ്ണന്റെ താടിയെല്ലിനാണ് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റത്. ഐശ്വര്യയുടെ പല്ലിനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന ആലപ്പുഴ - കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിന് നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്. രാത്രി 10 മണിയോടെ ട്രെയിൻ ഫറോക്കിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ട്രെയിൻ എത്തിയപ്പോൾ റെയിൽവേ പൊലീസ് എത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ആലുവ യുസി കോളെജിലെ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഐശ്വര്യ. സ്റ്റഡി ലീവിന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. സർജറി വേണമെന്നാണ് ഡോക്റ്റർമാർ അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പൊലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്.