Kerala

ടിപ്പർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാറിലും ബൈക്കിലും ഇടിച്ച് അപകടം; 2 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബൈക്ക് യാത്രികരാണ് മരിച്ചത്
Tipper lorry loses control and hits car and bike; 2 students die in tragic accident

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ ടിപ്പർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാറിനും ബൈക്കിലും ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 2 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വെമ്പായം കൊപ്പം സ്വദേശി ആദിത്യൻ(22) കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്ത് കാട്ടാക്കട കട്ടക്കോട് കൊഴുക്കൽകോണം ജൂലി ഇഗ്നേഷ്യസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

പിരപ്പൻകോട്-പാലാംകോണം നാഗരുകുഴിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പാറ കയറ്റി പോയ ലോറി കയറ്റം കയറുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ട് കാറിലും രണ്ട് ബൈക്കുകളിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ലോറി മറിഞ്ഞു. കാറിലും ബൈക്കിലും കുടുങ്ങിയവരേ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്

thiruvananthapuram
police
kerala fireforce
venjarammoodu
accidental deaths

