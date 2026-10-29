നേഹ ബോറയെ പോലെയല്ല, ഭദ്ര കീർത്തിയെപ്പോലൊരു മകളെ വളർത്തിയെടുക്കണം; വിനീത് ശ്രീനിവാസന് തുറന്ന കത്തുമായി ടി.പി. സെൻകുമാർ

വിനീത് ശ്രീനിവാസന് തുറന്ന കത്തുമായി മുൻ ഡിജിപി ടി.പി. സെൻകുമാർ. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെതിരേ സമരം ചെയ്ത നെഹ ബോറയെപ്പോലൊരു മകളെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനുപകരം, വിനീതും മറ്റെല്ലാവരും ഭദ്ര കീർത്തിയെപ്പോലൊരു മകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്ന് സെൻകുമാർ ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി, അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ രീതിയിൽ വിടപറഞ്ഞ ആ ദുരിതഘട്ടത്തിൽപ്പോലും നീ കാണിച്ച ധൈര്യവും ഉറച്ച നിലപാടും പോരാട്ടവീര്യവും ഹൃദയസ്പർശിയും ഏറെ പ്രചോദനാത്മകവുമാണെന്ന് സെൻകുമാറിന്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഫെയ്സ് ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
പ്രിയപ്പെട്ട വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,
നെഹ ബോറയെപ്പോലൊരു മകളെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനുപകരം, വിനീതും മറ്റെല്ലാവരും ഭദ്ര കീർത്തിയെപ്പോലൊരു മകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്.
നാരീശക്തി അതിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ രൂപത്തിൽ!
ഭദ്രാ, നിന്നെയോർത്ത് അഭിമാനം തോന്നുന്നു!
പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി, അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ രീതിയിൽ വിടപറഞ്ഞ ആ ദുരിതഘട്ടത്തിൽപ്പോലും നീ കാണിച്ച ധൈര്യവും ഉറച്ച നിലപാടും പോരാട്ടവീര്യവും ഹൃദയസ്പർശിയും ഏറെ പ്രചോദനാത്മകവുമാണ്. നിന്റെ ഈ അചഞ്ചലമായ മനക്കരുത്ത് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്.
കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയവും അന്നദാതാവുമായിരുന്ന പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭദ്രയ്ക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും പിന്തുണയുമില്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. ഈ ധീരയായ മകളെ ചേർത്തുപിടിക്കുകയും അവൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നീതിക്കായുള്ള അവളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ അവൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും അന്തസ്സോടെ ജീവിതം പുനർനിർമിക്കാൻ അവളെ സഹായിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം.
നിന്റെ ധൈര്യവും ഉറച്ച നിലപാടുകളും ആത്മവിശ്വാസവും ഇനിയും എണ്ണമറ്റ ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ.
കരുത്തോടെ മുന്നേറുക, ഭദ്രാ! നിന്റെ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സമൂഹം നിനക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളും