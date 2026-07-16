Kerala

കേരളത്തിലെ 2 ട്രെയ്നുകൾ എൽഎച്ച്ബി കോച്ചിലേക്ക്

പാലക്കാട്-തൂത്തുകുടി പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്, മധുര-ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയാണ് എൽഎച്ച്ബി കോച്ചിലേക്ക് മാറുക
Two trains in Kerala to switch to LHB coaches

കേരളത്തിലെ 2 ട്രെയ്നുകൾ എൽഎച്ച്ബി കോച്ചിലേക്ക്

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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന രണ്ടു ട്രെയ്നുകൾ ആധുനിക എൽഎച്ച്ബി കോച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി. പാലക്കാട്-തൂത്തുകുടി പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്, മധുര-ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയാണ് എൽഎച്ച്ബി കോച്ചിലേക്ക് മാറുക. ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ജൂലൈ 20നാണ് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് എൽഎച്ച്ബി കോച്ചിലേക്ക് മാറുന്നത്. 26 മുതൽ മധുര-ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസും എൽഎച്ച്ബി കോച്ചായി മാറും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക പാസഞ്ചർ കോച്ചുകളാണ് എൽഎച്ച്ബി. ഐസിഎഫ് കോച്ചുകൾക്ക് പകരമാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സുരക്ഷയും യാത്രാ സുഖവും നൽകുന്നതാണ് എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകൾ.

യാത്രക്കാരുടെ നീണ്ടകാലത്തെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പാലരുവി എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു തേഡ് എസി കോച്ച് കൂടി അനുവദിക്കുമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. അമൃത എക്സ്പ്രസിനു കൂടി എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകൾ അനുവദിക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തോട് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം ഇക്കാര്യം യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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