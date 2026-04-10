പോളിങ് ശതമാനം കൂടിയത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലം; എൻഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല പോളിങ് ശതമാനമായിരുന്നുവെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ. പ്രവാസികൾ കൂടെ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ശതമാനം വീണ്ടും കൂടിയേനെ. യുഡിഎഫ് നടത്തിയത് മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത്ര നല്ല പ്രവർത്തനം ഇതാദ്യമാമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ നൽകി. എറണാകുളം, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യുഡിഎഫിന് അനുകൂല തരംഗമുണ്ടായിരുന്നു. 5 ജില്ലകളായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ ടാർഗറ്റ്. സർക്കാരിനെതിരായ വികാരം യുഡിഎഫിന് വോട്ടായി മാറി.
മന്ത്രിമാർ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് പ്രചാരണത്തിന് പോയില്ല. സിപിഎം അധികാരത്തിൽ വരില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് സിപിഎം പ്രചാരണം നടത്തിയത്. എൻഡിഎ എവിടെയും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.