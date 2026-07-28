Kerala

നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം പുനപരിശോധിക്കണം; വിജയ്ക്ക് കത്തെഴുതി മുഖ‍്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാത നിർമാണത്തെ നിയന്ത്രണം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്നാണ് മുഖ‍്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പറയുന്നത്
v.d. satheesan writes to tamil nadu cm vijay

വി.ഡി. സതീശൻ, വിജയ്

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തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്നാട് മുഖ‍്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് കത്തെഴുതി മുഖ‍്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. മെറ്റൽ അടക്കമുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ‍്യപ്പെട്ടാണ് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാത നിർമാണത്തെ നിയന്ത്രണം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്‍റെ കണക്റ്റീവിറ്റിയെ ഉൾപ്പടെ ബാധിച്ച പ്രശ്നത്തിൽ പുനപരിശോധന വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആവശ‍്യം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയാൽ ദക്ഷിണേന്ത‍്യയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ‍്യമന്ത്രി കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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