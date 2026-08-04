Kerala

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നു

ഊന്നുകൽ, കോട്ടപ്പടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വാഹനങ്ങളാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത്
Representative image

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

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കോതമംഗലം: എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജില്ലയിലെ ഊന്നുകൽ, കോട്ടപ്പടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശികൾ ഇല്ലാത്തതും, നിലവിൽ അന്വേഷണാവസ്ഥയിലോ കോടതി വിചാരണയിലോ പരിഗണനയിലോ ഇല്ലാത്തതുമായ 29 വാഹനങ്ങളാണ് ലേലം ചെയ്യാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്.

ലേലത്തിന് മുൻപ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി വാഹനം നിയമാനുസൃതം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് നാല് മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ആരും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾ കേരള പൊലീസ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം അവകാശികൾ ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ആയി പരിഗണിച്ച് ലേലം നടത്തി സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ: ഊന്നുകൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ- 0485 2825253, കോട്ടപ്പടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ- 0485 2843213.

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