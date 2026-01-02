Kerala

"ഇടതുപാർട്ടികളുടെ നട്ടെല്ല് ഈഴവർ അടക്കമുള്ള പിന്നാക്ക സമുദായം"; സിപിഐ മൂഢ സ്വർഗത്തിലെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി

ഉന്നതജാതിക്കാരനോ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
vellapally nateshan criticizes cpi

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐ ക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. യോഗനാദത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് വിമർശനം. ഇടതുപാർട്ടികളുടെ നട്ടെല്ല് ഈഴവർ അടക്കമുള്ള പിന്നാക്കസമുദായമാണ്. സിപിഐയുടെ നവനേതാക്കൾക്ക് ഈ ബോധ്യമില്ല. താനുമായുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചടിയായെന്ന് വിമർശിക്കുന്ന സിപിഐക്കാർ മൂഢസ്വർഗത്തിലാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദവും സ്നേഹവുമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക. ആ സംഭവത്തെ രാജ്യദ്രോഹമെന്ന പോലെ വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് ശ്രമം.

ഉന്നതജാതിക്കാരനോ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫിൽ ഉണ്ടായ ഭിന്നത തുടരുകയാണ്.

LDF
cpi
vellappally nadesan
political crisis

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com