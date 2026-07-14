വിയറ്റ്നാം ബോട്ടപകടം: കൊല്ലം സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

കൊല്ലം: വിയറ്റ്നാമിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഫുക്വോക് ദ്വീപിന് സമീപമുണ്ടായ ബോട്ടപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു.
എ.സി. തോമസിന്റെയും ഭാര്യ ലൊവേനി തോമസിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങളാണ് രാവിലെ മുംബൈയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്.
മന്ത്രിമാരായ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, സി.പി. ജോൺ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇവിടെ നിന്നും മൃതദേഹം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ എത്തിക്കും. ജൂലൈ 15ന് പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തും.