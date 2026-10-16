തൃശൂർ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ തൃശൂർ സന്ദർശനം മാറ്റി. കല്യാണിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച വിജയ് എത്തില്ല.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം വരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സന്ദർശനം മാറ്റിവച്ചത്. മറ്റൊരു ദിവസം വിജയ്യെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അറിയിച്ചു.
നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലാണ് കല്ല്യാൺ നടത്തിവരാറുള്ളത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അമീർ ഖാൻ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്നിവരടക്കം വൻ താരങ്ങളെ എത്തിച്ചിരുന്നു.
ഇത്തവണ വിജയ് ആയിരുന്നു മുഖ്യ അഥിതി. വിജയ്യുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. വിജയ്യെ കാണാനായി രാവിലെ മുതലേ എത്തിയ ആരാധകർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.