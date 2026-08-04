കൊച്ചി: തിയെറ്ററിലിരുന്ന് സിനിമയുടെ സസ്പെൻസും കഥയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ യുവാവിനെ കൂട്ടത്തോടെ മർദിച്ച് പ്രേക്ഷകർ. സൂപ്പർഹിറ്റായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന സ്പൈഡർമാർ സിനിമയുടെ സസ്പെൻസ് ആണ് യുവാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. യുവാവിനെ തല്ലുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
സിനിമ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കേ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പെൺ സുഹൃത്തിനോടാണ് ഇയാൾ ഉറക്കെ കഥ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത്.
സിനിമയിലെ നിർണായകമായ പല സീനുകളും ഇയാൾ മുൻകൂട്ടി ഉറക്കെ പറയുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അടുത്തിരുന്നവർ ഇയാളോടെ പതിയെ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അതു വക വയ്ക്കാതെ വീണ്ടും പല സീനുകളും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് വാക്കു തർക്കവും തുടർന്ന് തല്ലും ഉണ്ടായത്.