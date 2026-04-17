Kerala

ഓർഡർ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ‌ ചിക്കനില്ല, ആലപ്പുഴയിൽ ഹോട്ടൽ തല്ലിത്തകർത്ത് യുവാവ്

ഹരിപ്പാട് നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ചിക്കൻ ചിക്കാഗോ' എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം
youth vandalized hotel in harippad

ആലപ്പുഴ: ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചിക്കനില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവ് ഹോട്ടൽ അടിച്ചുതകർത്തു. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിയെയും മർദിച്ചു. ഹരിപ്പാട് നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ചിക്കൻ ചിക്കാഗോ' എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം. ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ പൊലിസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ടാണ് യുവാവ് ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത്. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇയാൾ ഓർഡർചെയ്തത്. എന്നാൽ, തനിക്ക് ലഭിച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചിക്കനില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവ് ജീവനക്കാരിയുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ജീവനക്കാരിയെ മർദിക്കുകയും ഹോട്ടലിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള സാമഗ്രികൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയുംചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രതിക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

