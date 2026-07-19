കേരള വാട്ടർ അഥോറിറ്റി എച്ച്ആർ എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചു

ആലുവ: കേരള വാട്ടർ അഥോറിറ്റി എച്ച്ആർ എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ്-ഐ എൻടിയുസി എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആലുവ കോൺഗ്രസ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചത്.
പ്രസിഡന്റായി ഫ്രാൻസിസ് ആഞ്ഞിപറമ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് മീരാൻ പെരുമ്പാവൂർ, സെക്രട്ടറി: ലത്തീഫ് എറണാകുളം, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി: ദിലീപ്, ട്രഷറർ തങ്കച്ചൻ ജേക്കബ് എന്നിവരാണ് മറ്റു ഭാരവാഹികൾ. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി ആലുവ- സോളൻ, ഷിബി; പെരുമ്പാവൂർ- ബൈജു, അവറാച്ചൻ; കോതമംഗലം- ബിനോയ്, ഗോവിന്ദൻ; അങ്കമാലി- സാബു കെ.വി., ജയിംസ്, സുനിൽ, കുന്നത്തുനാട്- മജു, അനിൽ, വിനോദ്, പള്ളുരുത്തി- ജ്യോതിഷ് കുമാർ, കുറുപ്പുംപടി- സോളൻ, പൗലോസ്, മനോജ്.
ഇവർക്ക് പുറമെ ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, കോതമംഗലം, അങ്കമാലി, കുന്നത്തുനാട്, പള്ളുരുത്തി, കുറുപ്പുംപടി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. 2026 ജൂലൈ 10-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.