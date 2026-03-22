തൃശൂർ: ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടി വൈക്കോൽ കയറ്റിയ ലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു. കോട്ടയത്തുനിന്നും മാളയിലേക്ക് വൈക്കോലുമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോറിയിലാണ് തീ പടർന്നത്. മാള കാക്കുളശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് റോഡിന് കുറുകെയുള്ള വൈദ്യുത ലൈനിൽ വൈക്കോൽ തട്ടുകയും തീ പടരുകയും ചെയ്തു. അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡ്രൈവർ ലോറി നിർത്താതെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ചാലക്കുടി ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു.
ലോറി നിർത്തിയാൽ വൈക്കോലിലെ തീ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിനിലേക്കും ബോഡിയിലേക്കും വേഗത്തിൽ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഡ്രൈവർ ലോറിയുമായി ദേശീയപാതയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. ചാലക്കുടി പാലത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വലിയ നിര കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഡ്രൈവർ ലോറി സർവീസ് റോഡിലൂടെ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാല് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം ദേശീയപാതയിൽ വെച്ച് ലോറി തടയുകയും തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി.സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തൃശൂർ - എറണാകുളം ദേശീയപാതയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. പോലീസ് എത്തിയാണ് പിന്നീട് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.