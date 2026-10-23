മൂന്നാർ: കൊച്ചി – ധനുഷ്കോടി ദേശിയപാതയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ. മൂന്നാർ കല്ലാറിന് സമീപം കല്ലും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് പതിച്ചു. 15 ഓളം തൊഴിലാളികൾ തലനാരിഴക്കാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ കല്ലും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പെയ്ത മഴയിലാണ് ദേശീയപാതയിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത്.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. ദേശീയപാത നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ മണ്ണെടുപ്പ് ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. പല തവണ കൂറ്റൻ പാറകളടക്കം റോഡിലേക്ക് വീഴുന്ന സാഹചര്യമടക്കം ഉണ്ടായി.