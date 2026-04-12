മദ്യക്കുപ്പി തിരിച്ചു നൽകിയാൽ 20 രൂപ റീഫണ്ട്; കണ്ണൂർ ബെവ്കോ വൈറൽ‌|Video

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിലെ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റ് മദ്യക്കുപ്പികൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ സ്വീകരിച്ച മാതൃക വൈറലാകുന്നു. ബെവ്റേജ് കൺസൾട്ടന്റായ നിതിൻ തീവാരിയാണ് കണ്ണൂർ ചിറക്കുനിയിലെ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിനെ വൈറലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മദ്യക്കുപ്പികൾ തിരിച്ചു നൽകിയാൽ 20 രൂപ റീഫണ്ട് കിട്ടുമെന്നതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത.
മദ്യത്തിന്റെ എംആർപിയേക്കാൾ 20 കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ മദ്യം വിൽക്കുന്നത്. മദ്യത്തിന് 650 രൂപയാണെങ്കിൽ 670 രൂപ ഈടാക്കും.
പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി തിരിച്ചു നൽകിയാൽ 20 രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യും. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ജർമനിയിലെ റീഫണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് സമാനമാണിതെന്ന് നിതിൻ പറയുന്നു.