സിസ്റ്റർ എയ്ഞ്ചൽ മേരി മാളിയേക്കൽ അന്തരിച്ചു

കോതമംഗലം: സിഎംസി കോതമംഗലം പാവനാത്മാ പ്രോവിൻസിലെ കുറുപ്പംപടി മഠാംഗമായ സിസ്റ്റർ എയ്ഞ്ചൽ മേരി (സെലിന സി എം -86) അന്തരിച്ചു. പുത്തൻചിറ മാളിയേക്കൽ ചെനിയറ പരേതരായ മാത്യു- അന്നം ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. നെടിയശാല, അരിക്കുഴ, മുവാറ്റുപുഴ, കുറുപ്പംപടി എന്നീ സ്കുളുകളിൽ അധ്യാപികയായും കല്ലാനിക്കൽ മഠത്തിൽ സുപ്പീരിയർ ആയും കരുമാലൂർ,കുമ്പൻപാറ,
നെടുങ്ങപ്ര,രാമല്ലൂർ, പാറത്തോട്, മാലിപ്പാറ ഈ ഭവനങ്ങളിൽ അംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം ( 25-09-2026) വെള്ളി ഉച്ചക്ക് 2.30 കുറുപ്പംപടി സി എം സി മഠം ചാപ്പലിൽ ദിവ്യബലിയോടെ ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് കുറുപ്പംപടി(മുടക്കിരായി) സെന്റ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾസ് പള്ളിയിൽ സംസ്കരിക്കും.
സഹോദരങ്ങൾ: സിഎം മാത്യു, പരേതരായ സിസ്റ്റർ തിതോര സിഎച്ച്എഫ്, സിഎം കുരിയപ്പൻ,റോസി എബ്രാഹം, സിസ്റ്റർ കലിയോപ്പ സിഎച്ച്എഫ്, കൊച്ചുത്രസ്യാ ഇട്ടീര, സിഎം അന്തോനി, സിസ്റ്റർ അസംപ്റ്റ സിഎംസി.