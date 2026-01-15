താബോർ തിരുകുടുംബ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാൾ

അങ്കമാലി: താബോർ തിരുകുടുംബ ദേവാലയത്തിലെ തിരുകുടുംബത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബാസ്ത്യാനോസിന്റെയും തിരുനാൾ ജനുവരി 16,17, 18 തിയതികളിലായി ആഘോഷിക്കുമെന്ന് വികാരി ഫാദർ. കുര്യൻ ഭരണികുളങ്ങര അറിയിച്ചു. 16ന് വൈകിട്ട് 5.30നാണ് കൊടിയേറ്റം. തുടർന്ന് കുർബാനയും നൊവേനയും ഉണ്ടായിരിക്കും.
മൂക്കന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ ഭരണികുളങ്ങര കാർമികത്വം വഹിക്കും. 17ന് രാവിലെ 8.30നാണ് അമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ്. വൈകിട്ട് 5.30ന് നടത്തുരുത്ത് സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് വികാരി ഫാ. ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ തേക്കാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാട്ടുകുർബാനയും ഉണ്ടായിരിക്കും.