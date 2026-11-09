ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രാദേശിക അവധി

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തിരുവനന്തപുരം: ബീമാപള്ളി ദർഗ ഷെരീഫിലെ വാർഷിക ഉറൂസ് മഹോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ 2026 നവംബർ 11 ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്റ്റർ കെ. അനു ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്.
നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും അന്നേ ദിവസം പ്രാദേശിക അവധിയായിരിക്കും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ലെന്ന് കലക്റ്ററുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബീമാപള്ളി ദർഗ ഷെരീഫിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വാർഷിക ഉറൂസ് മഹോത്സവം (ചന്ദനക്കുട മഹോത്സവം) 2026 നവംബർ 11 മുതൽ നവംബർ 21 വരെയാണ് നടത്തുന്നത്.