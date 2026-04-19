Mumbai

പത്താം ക്ലാസ് വരെ മറാഠി നിര്‍ബന്ധമാക്കി മഹാരാഷ്ട്ര: ലംഘിച്ചാൽ പിഴ

നിബന്ധന പാലിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയിടുന്നത് കൂടാതെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്
Maharashtra government makes Marathi compulsory till class 10

പത്താം ക്ലാസ് വരെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മറാഠി നിര്‍ബന്ധമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ മറാഠി ഭാഷ നിര്‍ബന്ധമാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2026-27 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ മറാഠി ഭാഷാ പഠനം നിര്‍ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവില്‍ നിബന്ധന പാലിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയിടുന്നത് കൂടാതെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നിര്‍ബന്ധിത മറാഠിഭാഷാ പഠനം, ബോര്‍ഡ്, മീഡിയം അല്ലെങ്കില്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണ്. എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും യോഗ്യതയുള്ള മറാഠി ഭാഷാ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷം ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ പരിശോധന നടത്തും.

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കുകയും മറുപടി നല്‍കാന്‍ 15 ദിവസത്തെ സമയം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഴ. സ്കൂളിന്‍റെ അംഗീകാരവും റദ്ദാക്കും.

