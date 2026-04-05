മുംബൈ: സ്ത്രീകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സൗത്ത് മുംബൈയില് ആരംഭിച്ച പിങ്ക് ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം ഭക്ഷണശാലയായി ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. വൃത്തിയെക്കുറിച്ചും പൊതുസംവിധാനങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ഉയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് മുംബൈ കോര്പറേഷന് ഭക്ഷണശാല പൂട്ടി ഉപകരണങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തു.
പിങ്ക് ടോയ്ലറ്റ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബസിന്റെ പിന്ഭാഗം കഫെയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോ ഒരു മാസം മുമ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. മുംബൈയിലെ ഫാഷന് സ്ട്രീറ്റിലാണ് സംഭവം