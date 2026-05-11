മുംബൈ : മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ബോര്ഡ് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്എസ്സി.) പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് ആണ്കുട്ടികളെക്കാള് മികച്ചപ്രകടനം പെണ്കുട്ടികള് കാഴ്ചവെച്ചു.വിജയശതമാനം 92.09 ശതമാനമാണ്. പെണ്കുട്ടികള് 94.96 ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചപ്പോള് ആണ്കുട്ടികള് 89.56 ശതമാനം പേരാണ് വിജയികളായത്.
97.62 ശതമാനം വിജയത്തോടെ കൊങ്കണ് ഡിവിഷന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്, 88.41 ശതമാനവുമായി ഛത്രപതി സംഭാജി നഗര് ഡിവിഷന് ഏറ്റവും പിന്നിലായി.
കോലാപുര് ഡിവിഷനില് 95.47 ശതമാനവും പുണെ ഡിവിഷനില് 94.24 ശതമാനവും മുംബൈ ഡിവിഷനില് 94.97 ശതമാനവും വിജയം രേഖപ്പെടുത്തി.