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ഡോംബിവ്ലി കേരളീയ സമാജം സാഹിത്യസായാഹ്നം ഓഗസ്റ്റ് 9ന്

മുരളി വട്ടേനാട്ട് രചിച്ച രണ്ട് കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചര്‍ച്ച
Dombivli Kerala Samajam Literary Evening on August 9

ഡോംബിവ്‌ലി കേരളീയ സമാജം സാഹിത്യ സായാഹ്നം

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ഡോംബിവ്ലി: കേരളീയ സമാജം ഡോംബിവ്ലിയുടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സാഹിത്യസായാഹ്നം ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് (ഞായറാഴ്ച) വൈകിട്ട് 4.30ന് പാണ്ഡുരംഗവാടിയിലെ മോഡല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂളിന്‍റെ ഏഴാം നിലയിലെ ഹാളില്‍ നടത്തും.

സാഹിത്യകാരനായ മുരളി വട്ടേനാട്ട് രചിച്ച രണ്ട് കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അവലോകനവും തുറന്ന ചര്‍ച്ചയും പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണമായിരിക്കും. കേരളീയ സമാജം ആര്‍ട്‌സ് & കള്‍ച്ചര്‍ സെക്രട്ടറി കെ. കെ. സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങ് കവിയും കഥാകൃത്തുമായ ലിനോദ് വര്‍ഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളീയ സമാജത്തിലെ മുന്‍ അംഗവും പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തുമായിരുന്ന പരേതനായ എം. ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ കഥാസമാഹാരമായ ''കഥ''യുടെ പ്രകാശനവും നടക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പരിപാടിയില്‍ സമാജം അംഗങ്ങളും സാഹിത്യപ്രേമികളും സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ആര്‍ട്‌സ് & കള്‍ച്ചര്‍ സെക്രട്ടറി കെ. കെ. സുരേഷ്ബാബു, സാഹിത്യസായാഹ്നം കണ്‍വീനര്‍ ജോയ് ഗുരുവായൂര്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു.

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