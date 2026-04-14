പന്വേല്: കാന്സര് രോഗത്തെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായകമായ സൗജന്യ സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പ് 19ന് രാവിലെ 11 ന് പന്വേലിലെ അടായ് സെന്റ് ജോര്ജ് ഹൈസ്കൂളില് സംഘടിപ്പിക്കും. മുംബൈയിലെ ടാറ്റ മെമ്മോറിയല് സെന്ററിന്റെയും പ്രിവന്റീവ് ഓങ്കോളജി സര്വീസ്, ഖോപ്പോളിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
രോഗലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാന്സര് കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
ജനങ്ങളെ കൂടുതല് ആരോഗ്യബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും പ്രാരംഭ പരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. താല്പ്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് സൗജന്യമായി പരിശോധനകള് ലഭ്യമാകുമെന്ന് സംഘാടകര് അറിയിച്ചു.