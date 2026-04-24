ബോംബെ കേരളീയ സമാജം വിഷു ആഘോഷം 25ന്

മുംബൈ: ബോംബെ കേരളീയ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വിഷു ആഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 25ന് വൈകിട്ട് 6 മുതല് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. ആഘോഷം വൈവിധ്യമാര്ന്ന കലാപരിപാടികളാല് സമൃദ്ധമാകും.
ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് 'വിശാലകേരളം' പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ റിലീസ് ചടങ്ങും പ്രത്യേക കലാസന്ധ്യയും അരങ്ങേറും. അതിഥിയായി ജഹാംഗിര് ആര്ട്ട് ഗാലറി സെക്രട്ടറി കെ.ജി. മേനോന് പങ്കെടുക്കും.
ഫ്ളവേഴ്സ് ടിവി സീസണ് 5 ടൈറ്റില് ജേതാവായ ശിവശങ്കര് കൃഷ്ണയെ ചടങ്ങില് ആദരിക്കും. മാട്ടുംഗയിലെ കേരള ഭവനത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നവതി മെമ്മോറിയല് ഹാളിലാണ് വേദി.