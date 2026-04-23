നവിമുംബൈ : ഖാര്ഘര് കേരള സമാജത്തിന്റെ വാര്ഷികാഘോഷം 25ന് വൈകിട്ട് 4 മുതല് ഖാര്ഘര് സെക്ടര് 5ലെ ശ്രീലേവ പാടിധാര് സമാജ് ഹാളില് നടത്തും. പ്രശസ്ത കലാകാരന് പ്രൊഫ്. പുഷ്പരാജ് & ടീം അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'എംക്യൂബ്' ഇന്ഫോടെയിന്മെന്റ് ഷോ അരങ്ങേറും.
സംഗീതം, ധ്യാനം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവയാത്രയായി പരിപാടി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പുതുമ നല്കും.
ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറില് വൈകിട്ട് 4 മുതല് 7 വരെ മിത്ര ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കും. പ്രത്യേക ഒ.പി.ഡി ഓഫറുകളും ലഭ്യമാകും. പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയില് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കും.