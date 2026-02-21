Mumbai

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് ചായ, 20 രൂപയ്ക്ക് സമോസ

കേന്ദ്ര മന്ത്രി കെ. രാംമോഹൻ നായിഡുവാണ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
mumbai airport samosa rs 20 , tea rs 10

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് ചായ, 20 രൂപയ്ക്ക് സമോസ

Updated on

മുംബൈ: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും. എന്നാൽ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഇനി ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉഡാൻ യാത്രി കഫെയിൽ നിന്ന് ഇനി വെറും 20 രൂപയ്ക്ക് സമോസ കിട്ടും.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രി കെ. രാംമോഹൻ നായിഡുവാണ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ടെർമിനൽ 2 ചെക്ക് ഇൻ ഏരിയയിലാണ് കഫെയുള്ളത്.

ചായയ്ക്കും വെള്ളത്തിനും പത്ത് രൂപയാണ് വില. കാപ്പി, ചെറു കടികൾ, ഡെസേർട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് 20 രൂപയും. ഒരു ചായയ്ക്ക് തന്നെ വൻ തുക ചെലവാകുന്ന വിമാനത്താവളത്തിലാണ് വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ ചായ ലഭിക്കുക.

airport
tea
snacks

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com