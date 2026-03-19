Mumbai

ഡോ. നീന പ്രസാദിന്‍റെ മോഹിനിയാട്ടം 'ദേവയാനി' മാർച്ച് 21-ന് മുംബൈയിൽ

പ്രശസ്ത നർത്തകി ഡോ. നീന പ്രസാദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോഹിനിയാട്ടം 'ദേവയാനി' മാർച്ച് 21-ന് മുംബൈ താനെയിൽ നടക്കും. പുരാണത്തിലെ ദേവയാനിയുടെ കഥ നൃത്ത രൂപത്തിൽ.
Neena Prasad Mohiniyattam in Mumbai

നീന പ്രസാദ് 

മുംബൈ: പ്രശസ്ത മോഹിനിയാട്ടം കലാകാരിയും ഗവേഷകയും അധ്യാപികയുമായ ഡോ. നീന പ്രസാദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ദേവയാനി' മാർച്ച് 21-ന് മുംബൈയിൽ അരങ്ങേറും. പിതാവിന്‍റെ വാത്സല്യവും മകളുടെ വാശിയും അവളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും പ്രമേയമാകുന്ന ഈ നൃത്തശില്പം താനെയിലെ ഉപവൻ ആംഫി തിയേറ്ററിൽ വൈകുന്നേരം 6:59-നാണ് നടക്കുക.

താനെയിലെ 'ധ്വനി - സ്‌പേസ് ഓഫ് ഡാൻസ് സ്‌കൂൾ', ഐ.പി.ടി.എ (IPTA) കേരള മുംബൈ യൂണിറ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പുരാണത്തിലെ ദേവയാനിയുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ നൃത്തം, ഒരു യുവതിയുടെ വികാരങ്ങളും എടുത്തുചാട്ടമുള്ള തീരുമാനങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

ശുക്രാചാര്യർ തന്‍റെ മകളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും യയാതി മഹാരാജാവിനെ ദേവയാനിയുടെ ഭർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളെ ഡോ. നീന പ്രസാദ് നൃത്തത്തിലൂടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു. മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രം പഠിക്കാനെത്തിയ കചനോടുള്ള ദേവയാനിയുടെ പ്രണയവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ദാരുണമായ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ കാതൽ.

ഈ നൃത്തവിരുന്നിലൂടെ പുരാണകഥയെ സമകാലിക സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനമായാണ് നീന പ്രസാദ് പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്വതയേക്കാൾ വികാരങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ ധർമ്മസങ്കടങ്ങളെയാണ് ദേവയാനി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.

ഡോ. നീന പ്രസാദ് മുംബൈയിൽ ആദ്യമായാണ് 'ദേവയാനി' അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'നീന മോഹനം' പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് മനോഹരമായ ഉപവൻ ആംഫി തിയേറ്ററാണ് വേദിയാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോ. നീന പ്രസാദ്, കേരളത്തിന്‍റെ തനത് കലാരൂപമായ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ആഴവും സമകാലിക പ്രസക്തിയും നൽകുന്ന നവീനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കലാകാരിയാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 86523 52427

mohiniyattam
Dr. Neena Prasad

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
