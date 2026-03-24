മുംബൈ: മുംബൈയിലെ മലയാളികളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയായ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് പത്താം വാര്ഷികത്തിന്റെ നിറവില് സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹസംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി ഡോംബിവ്ലി താക്കുര്ളി കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ സംഗമം താക്കുര്ളി കമ്പല്പാട മോഡല് കോളജ് അങ്കണത്തില് നടന്നു. മുംബൈയിലെ ഒരു മലയാളി നഴ്സായ ശ്യാമ കെ നായര് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ.
ഡോ. വിനയ് പാട്ടീല് മുഖ്യാതിഥിയായി. മാനവ കല്യാണ് കേന്ദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റി രമേശ് മിസ്ത്രി, കേരളീയ സമാജം ചെയര്മാന് വര്ഗീസ് ഡാനിയല്, സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകന് ടി.ആര്. ചന്ദ്രന് തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.