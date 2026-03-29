മുംബൈയില്‍ 27 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ മോഷണം പോയി

മുംബൈ: പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ കാന്തിവിലിയില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗ്യാസ് വിതരണ ടെംപോയില് നിന്ന് 27 എല്പിജി സിലിണ്ടറുകള് മോഷ്ടിച്ചു. ടെംപോയുടെ ഗ്ലാസ് തകര്ത്തും ലോക്ക് പൊട്ടിച്ചും കയറിയ പ്രതികള് 5 നിറഞ്ഞതും 22 കാലിയുമായ സിലിണ്ടറുകള് കവരുകയായിരുന്നു.
മാലാഡ് വെസ്റ്റ് സ്വദേശിയായ നന്ദകുമാര് രാംരാജ് സോണിയുടെ വാഹനത്തില് (35) നിന്നാണ് മോഷണം. പതിവ് വിതരണത്തിന് ശേഷം രാത്രി 11ഓടെ വാഹനം പാര്ക്ക് ചെയ്ത രാവിലെ 8ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് കവര്ച്ച നടന്നതായി മനസ്സിലായത്. തുടര്ന്ന് പൊലീസില് പരാതി നല്കുകയായിരുനന്നു.