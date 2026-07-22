Mumbai

സാഹിത്യ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഡോ. പി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ചെറുകഥകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
A literary discussion was organized.

സാഹിത്യ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു

Updated on

താനെ: കല്യാണ്‍ സാംസ്‌കാരിക വേദിയുടെ പ്രതിമാസ സാഹിത്യസംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോ. പി. പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ചെറുകഥകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സതീഷ് കുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാരായണന്‍കുട്ടി മേനോന്‍ ചര്‍ച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ടി. കെ. രാജേന്ദ്രന്‍, ഇ. ഹരീന്ദ്രനാഥ്, ലിനോദ് വര്‍ഗീസ്, അജിത്ത് ആനാരി, രമേഷ് നാരായണന്‍, അമ്പിളി കൃഷ്ണകുമാര്‍, ജോയ് ഗുരുവായൂര്‍, വി. കെ. ശശീന്ദ്രന്‍, വിജയകുമാര്‍, ലളിത മേനോന്‍, കെ. വി. എസ്. നെല്ലുവായ്, ഗിരിജ, ദിവ്യ സന്തോഷ്, സന്തോഷ് പല്ലശ്ശന തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

നടന്‍ സലിംകുമാറിന്റെയും ഗായിക എസ്. ജാനകിയുടെയും നിര്യാണത്തില്‍ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

MUMBAI
kalyan
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com