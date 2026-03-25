രാഗലയ സംഗീത മത്സരം ഏപ്രില്‍ 5ന്

മത്സരത്തില്‍ എല്ലാ പ്രായക്കാര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം
Ragalaya Music Competition on April 5th

മുംബൈ: രാഗലയ സംഗീത മത്സരം ഏപ്രില്‍ 5ന് രാവിലെ 9 മുതല്‍ മുംബൈയിലെ മരോള്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ അക്കാഡമിയിലെ ഐശ്വര്യ ഹാളില്‍ (ഭവാനി നഗര്‍, മരോള്‍, മുംബൈ 400059) നടത്തുംം.

രാഗലയ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മത്സരം എല്ലാ പ്രായക്കാര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ പാട്ട് ഹൃദിസ്ഥമായി (വരികള്‍ നോക്കാതെ) ആലപിക്കണം. കീബോര്‍ഡ്, തബല തുടങ്ങിയ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേദിയില്‍ ലഭ്യമാകും.

മത്സരം ആറു പ്രായവിഭാഗങ്ങളായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു: 5-10, 11-15, 16-25, 26-40, 41-60, 61 വയസ്സിന് മുകളില്‍. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഒന്നും,രണ്ടും സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കും. എല്ലാ മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പങ്കാളിത്ത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതോടൊപ്പം, പ്രകടനങ്ങളുടെ വീഡിയോയും റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത് പങ്കുവെക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9820110509

