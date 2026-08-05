മുംബൈ: ഉല്ലാസ് ആര്ട്സ് & വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷന്റെ ഈ വര്ഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയായ 'പൊന്നോണം 2026' സെപ്റ്റംബര് 27ന് വൈകിട്ട് 4 മുതല് അസോസിയേഷന്റെ കൈരളി ഹാളില് നടത്തും. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും കോര്ത്തിണക്കിയാണ് പരിപാടികള്.
സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, തിരുവാതിര, നൃത്ത നൃത്യങ്ങള്, ഗാനങ്ങള്, നാടന്പാട്ടുകള്, കവിത ആലാപനം, വള്ളംകളി ആവിഷ്കാരം, കരോക്കെ ഗാനമേള എന്നിവയും ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരങ്ങേറും. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റെ പി.കെ. ലാലി (8888006149), സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കൊട്ടാരക്കര (8551033722), കണ്വീനര് രാഹുല് നായര് (8605639391) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.