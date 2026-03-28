ഉല്ലാസ്നഗര്: ഉല്ലാസ് ആര്ട്സ് & വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷന് വനിത വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ലോക വനിതാ ദിനാഘോഷം നടത്തി. അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ്കുമാര് കൊട്ടാരക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
വനിതാദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തില് മുംബൈയിലെ കോളെജ് അധ്യാപികയും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകയും ആയ ഡോ. ജയശ്രീ സതീഷ് മേനോന് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. അധ്യാപികയും മലയാളം മിഷന് കല്യാണ് സോണ് കോഓര്ഡിനേറ്ററുമായ സിന്ധു നായര് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉല്ലാസ് നഗറിലെ വിവിധ സംഘടനകളിലെ വനിതാ വിഭാഗം സാരഥികളെയും അസോസിയേഷന്റെ മലയാളം മിഷന് അധ്യാപികമാരെയും, പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകരെയും ആദരിച്ചു.