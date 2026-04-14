മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ വരുന്നു

മുംബൈ: രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികതലസ്ഥാനമായ മുംബൈയില്നിന്ന് ഐടി നഗരമായ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് റെയില്വേ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര് സര്വീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതോടെ പുനെ-ബംഗളൂരു യാത്ര 13 മണിക്കൂറായി കുറയും. സിഎസസ്എംടിയില് നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിന് പുനെ, സോലാപുര്, വാഡി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുക.
നിലവില് ഉള്ള ട്രെയിനുകള് പുനെയ്ക്കും ബെംഗളൂരുവിനും ഇടയിലുള്ള യാത്ര പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഏകദേശം 18-19 മണിക്കൂറെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയില് ആറുദിവസം വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര് സര്വീസ് നടത്താനാണ് നീക്കം.
ഒരുദിവസം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കയാണ്. മുംബൈയില്നിന്നും ബംഗളൂരുവില്നിന്നും രാത്രി ഒന്പതോടെ പുറപ്പെടുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളാണ് സര്വീസ് നടത്തുക. ഇത് രാത്രിയാത്ര കൂടുതല് സുഖകരമാക്കും.