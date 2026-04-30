ഡിജെ കേട്ട് പേടിച്ച് 140 കോഴികൾ ചത്തു; പരാതിയുമായി ഉടമ

സുൽത്താൻപുർ: വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ ഡിജെ കേട്ട് ഭയന്ന് സമീപത്തെ ഫാമിലെ 140 കോഴികൾ ചത്തതായി പരാതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപുർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ബബ്ബൻ വിശ്വകർമയുടെ മകളുടെ വിവാഹഘോഷയാത്ര രാം ഭദ്ര പൂർവയിൽ നിന്ന് കുഡാവറിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഡിജെ നടത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 25നായിരുന്നു വിവാഹം. സമീപത്ത് സാബിർ അലി നടത്തിയിരുന്ന സാബിർ അലി ഫാമിലെ കോഴികളാണ് ഡിജെ കേട്ട് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത്.
രാത്രി 9.30നാണ് വിവാഹഘോഷയാത്ര ഫാമിനു മുന്നിലെത്തിയതെന്ന് സാബിർ അലി പറയുന്നു. ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു ഡിജെ. കോഴികൾക്ക് 140 ഡെസിബലിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദം സഹിക്കാനാകില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഉയർന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പേടിച്ചരണ്ട് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് കോഴികൾ ചത്തു വീണുവെന്നാണ് ആരോപണം.
ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സാബിർ അലി നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പാഴ്സിപുറിലുള്ള ഡിജെ ഓപ്പറേറ്റർക്കെതിരേയാണ് പരാതി. അനുമതി ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലാണോ ഡിജെ നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.