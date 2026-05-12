India

ഛത്തീസ്ഗഢിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ച് 15 കാരൻ മരിച്ചു; 3 കുട്ടികൾ ചികിത്സയിൽ

മണിക്കൂറുകളോളം മുറിച്ചു വച്ചിരുന്ന തണ്ണിമത്തനാണ് കുട്ടികൾ കഴിച്ചത്
15 year old boy died after eating watermelon

റായ്പുർ: ഛത്തീസ്ഗഢിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ച 15കാരൻ മരിച്ചു. ഛർദിയും വയറിളക്കവും മൂലം മൂന്നു കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊടി ദൽഹ സ്വദേശി അഖിലേഷ് ധീവറിനാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. 12, 13, നാല് വയശുള്ള കുട്ടികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

ജാഞ്ച്ഗിർ ചംപ ജില്ലയിലെ ഗുർകോട്ട് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് നാലംഗ സംഘം തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചത്. പിന്നാലെ കുട്ടികൾക്ക് ഛർദ്ദിയും വയറിളക്കവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കുകയായിരു്നനു.

രാവിലെ മറിച്ചുവച്ച തണ്ണിമത്തൻ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കുട്ടികൾ കഴിച്ചത്. അപ്പോഴത് മലിനമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാവും അപകടകാരണം എന്നുമാണ് ഡോക്റ്റർമാരുടെ നിഗമനം.

