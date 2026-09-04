India

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; 9 നവജാത ശിശുക്കളെ എൻഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി

തീപിടിത്തത്തിനെ തുടർന്മ് പുക വ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലെ എൻഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്
9 Newborns Evacuated As Fire Breaks Out In Private Hospital In Maharashtra

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; 9 നവജാത ശിശുക്കളെ എൻഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി

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മുംബൈ: സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 9 നവജാത ശിശുക്കളെ എൻഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജലന റോഡിലുള്ള ഏഷ്യൻ ആശുപത്രിയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇത്തരമൊരു സംഭവമുണ്ടായത്.

തീപിടിത്തത്തിനെ തുടർന്മ് പുക വ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലെ എൻഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. എസിയിൽ നിന്ന് തീപിടിച്ചതാണെന്നാണ് നിഗമനം. ചെറിയ തോതിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തി.

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