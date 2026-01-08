India

ആധാർ പിവിസി കാർഡ് സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചു; ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത് 25 രൂപ

പുതിയ ചാർജ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
Aadhaar pvc card service charge hike

ആധാർ പിവിസി കാർഡ് സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചു; ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത് 25 രൂപ

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: ആധാർ പിവിസി (പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ) കാർഡിന്‍റെ സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിച്ച് യുഐഡിഎഐ. 50 രൂപയിൽ നിന്ന് 75 രൂപയായാണ് സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചാർജ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ബാങ്ക്- ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ മാതൃകയിലാണ് ആധാർ പിവിസി കാർഡുകൾ നൽകുന്നത്.

അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് കേന്ദ്രം ഈ കാർഡുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്‍റുമാണ്. അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ടാക്സുകളും ഡെലിവറി ചാർജുമുൾപ്പെടെയാണ് 75 രൂപ.

നിർമാണ- വിതരണ ചെലവുകളും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവുകളും വർധിച്ചതും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ് സർവീസ് ചാർജ് കൂട്ടിയതിന് യുഐഡിഎഐ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

price hike
services
Aadhaar Card

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com