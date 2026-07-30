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പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് നരേന്ദ്ര മോദി സോഷ‍്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറാകണമെന്ന് സിജെപി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ

ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന നിലയിൽ മോദി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജോലി നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒഴിയണമെന്നുമാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ ആവശ‍്യം
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അഭിജീത് ദിപ്കെ, നരേന്ദ്രമോദി

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മുംബൈ: നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് ഇൻഫ്ലുവൻസറാകണമെന്ന് കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപക നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ. ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന നിലയിൽ മോദി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജോലി നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒഴിയണമെന്നും അഭിജീത് ആവശ‍്യപ്പെട്ടു.

ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മാധ‍്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര‍്യം പറഞ്ഞത്. മോദി വിദ‍്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സമൂഹമാധ‍്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോകളെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അഭിജീത് ദീപ്കെ മറുപടി നൽകിയത്.

മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിജീത് മറ്റേതെങ്കിലും നേതാവ് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ‍്യാർഥികളെ സർക്കാർ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

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